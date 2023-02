Svensk politi skjøt antatt gjerningsperson ved politihuset i Norrköping

NTB

En mann er skadd av en spiss gjenstand utenfor politihuset i Norrköping, og politiet har skutt den antatte gjerningsmannen, opplyser svensk politi.

Tilstanden til mannen som ble stukket, er ukjent, men vedkommende er ankommet sykehuset, opplyser politiet til SVT.

Også den mistenkte gjerningsmannen er brakt i ambulanse til sykehus med ukjent skadeomfang etter å ha blitt skutt.

En større politiinnsats ble satt i gang like før klokka 16 mandag da det kom melding om at en person var utsatt for vold.

Foranledningen for hendelsene er foreløpig uklar.

– Vi har mye personal på stedet som forsøker å finne ut av det, sier politiets pressetalsperson Johnny Gustafsson til SVT.

Et stort område er sperret av. Saken etterforskes foreløpig som drapsforsøk.