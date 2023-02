FAS: Apple har betalt millionbot i Russland

NTB

Teknologiselskapet Apple må tilsynelatende ut med 125 millioner kroner i Russland etter at et kontrollorgan fastslo at de misbrukte sin dominans i appmarkedet.