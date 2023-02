Dimitrij Medvedev advarer om atomkatastrofe – skylder på Vesten

Dimitrij Medvedev advarer nok en gang om atomkatastrofe, og igjen er det Vesten som bidrar til økt risiko, ifølge han selv.

Putin-alliert og viseformann i det russiske sikkerhetsrådet Dimitrij Medvedev raste mandag mot vestlig våpenstøtte til Ukraina. Han mener verden risikerer en global atomkatastrofe som følge av at Vesten fortsetter å forsyne Ukraina med våpen.

– Våre fiender gjør nettopp det, og ønsker ikke å forstå at deres mål vil helt sikkert føre til en total fiasko. Et tap for alle. En kollaps. Apokalypse. Hvor man i århundrer vil glemme sine tidligere liv, helt til ruinene slutter å avgi radioaktiv stråling, sier Medvedev ifølge Reuters.

Anses som avskrekking

Medvedevs uttalelse er ikke den første av sitt slag. Flere ganger har den tidligere russiske presidenten og statsministeren truet med og advart om atomkrig, og legger stadig skylden Ukraina eller Vesten.

Medvedevs apokalyptiske retorikk har blitt sett på som et forsøk på å avskrekke Nato, USA og andre fra å bli enda mer involvert i krigen på ukrainsk side.

Satte atomvåpenavtale på pause

Forrige uke besluttet Russlands president Vladimir Putin å suspendere atomvåpenavtalen Ny start. Avtalen Ny Start er en kjernefysisk nedrustningsavtale mellom USA og Russland som ble det signert i 2010. Avtalen dreier seg om reduksjon av maktenes strategiske atomvåpen.

Under en uke før Medvedevs uttalelser mandag sa Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov at han ikke tror den russiske suspensjonen av avtalen bringer verden nærmere atomkrig.