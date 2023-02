Erkjenner å ha drept bestevenninnen – ble tilbudt ni millioner dollar for drapet

Denali Brehmer under et rettsmøte i 2019.

18 år gammel ble amerikanske Denali Brehmer fristet med over 90 millioner kroner. Det endte med at hun drepte bestevenninnen Cynthia Hoffman (19).

I 2019 ble Denali Brehmer, da var 18 år gammel, kontaktet av «Tyler» over internett. «Tyler» hevdet han var mangemillionær og bosatt i den amerikanske delstaten Kansas. De to innledet et forhold.

«Tyler» var ikke mannen han utga seg for å være. I realiteten var det 21 år gamle Darin Schilmiller fra Indiana som chattet med Brehmer. Under sitt dekke som mangemillionær tilbød «Tyler» den unge kvinnen ni millioner dollar for å gjøre det utenkelige.

Det skriver NBC News.

Skjøt bestevenninnen i hodet

2. juni 2019 ble Denali Brehmers bestevenninne Cynthia Hoffman skutt i hodet. Skuddet var dødelig, og gjerningspersonene dumpet liket i en elv noen mil nord for byen Anchorage i Alaska.

Blant gjerningspersonene var Brehmer. Hun hadde blitt lovet 9 millioner dollar, som tilsvarer rundt 92 millioner kroner, for å drepe noen, filme drapet og sende videoklippet til «Tyler».

Hun valgte å drepe Hoffman, og med lovnad om penger fikk hun fire andre tenåringer med seg på drapsplanen.

Hoffman ble lurt ut i skogen. Etter å ha bundet jentas hender og føtter skal Brehmer ha skutt bestevenninnen i bakhodet. Brehmer sendte både video og bilder av drapet til «Tyler». Etter drapet skal gjerningspersonene ha sendt en melding til Hoffmans foreldre der det sto at vennegjengen slapp Hoffman av ved en park, skriver NBC News.

Brehmer og de andre tenåringene ble raskt arrestert og siktet for drapet på Hoffman. Darin Schilmiller, eller «Tyler», ble også sporet opp av amerikansk politi.

Hoffmans lik ble funnet to dager etter drapet.

Erkjente skyld

Tidligere i februar erkjente nå 22 år gamle Denali Brehmer seg skyldig i overlagt drap på bestevenninnen Cynthia Hoffman.

Cynthia Hoffman ble drept av bestevenninnen.

Hun vil bli dømt i august, og risikerer mellom 30 og 99 års fengsel, skriver TV 2.

I tillegg til Brehmer er også Shilmiller («Tyler») og flere av Brehmers venner tiltalt. De venter alle på rettsak.

Tidligere har Hoffmans familie uttalt at de tror hun ble valgt som offer fordi hun hadde lærevansker, noe som gjorde at hennes mentale alder var yngre enn hennes fysiske alder på 19 år.

– Datteren min stolte på disse menneskene. Datteren min ville bare ha venner, sa Cynthia Hoffmans far i juni 2019, ifølge The Anchorage Daily News.