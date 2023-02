Beryktet IS-medlem for retten i Storbritannia

NTB

Mandag starter rettssaken i London mot britiske Aine Davis, som er tiltalt for å ha vært del av den beryktede IS-gruppen som gikk under navnet «The Beatles».

Davis er blant annet anklaget for å ha vært involvert i bortføringen av flere titall internasjonale journalister og hjelpearbeidere i Syria mellom 2012 og 2015.

Gruppen som IS-krigeren tilhørte, er kjent som «The Beatles» fordi alle de fire medlemmene snakket med britisk aksent.

IS-cellen skal ha holdt minst 27 gisler fra 15 land i Syria. Noen av dem ble løslatt etter forhandlinger om løsepenger, mens andre ble halshogd for åpent kamera. Opptakene ble deretter spredt i propagandavideoer for IS.