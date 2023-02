James Bond-bøkene renses for krenkende språk

NTB

Såkalte sensitivitetslesere har gått gjennom Ian Flemings bøker om James Bond, som nå gis ut på nytt. Krenkende ord og setninger er fjernet i de nye utgavene.

Bøkene gis ut på nytt i april i forbindelse med at det er 70 år siden den første boken «Casino Royal» ble utgitt i 1953.

Der vil bøkene inneholde en advarsel om at «denne boken ble skrevet i en tid hvor uttrykk og holdninger som kan anses som støtende overfor lesere i vår tid, var vanlig. En rekke oppdateringer har blitt gjort i denne utgaven, samtidig som den holder seg så nært som mulig til den originale teksten og den tidsperioden handlingen finner sted», skriver den britiske avisen The Daily Telegraph.

Blant endringene er å fjerne ord som «neger» og rekke andre beskrivelser av etnisiteter.

Flere setninger fjernes eller endres. I en av bøkene er Bond på en strippeklubb i New York. Det beskrives på følgende måte i originalutgaven: «Bond kunne høre publikum pese og grynte som griser ved trauet».

I den nye versjonen er setningen endret til «Bond kunne føle den elektriske stemningen i rommet».

Bond-bøkene har også blitt endret tidligere. Forfatteren Ian Fleming, som døde i 1964, ga i sin levetid tillatelse til at flere sexscener ble tonet ned for det amerikanske publikummet.

For en drøy uke siden skapte det stor debatt da Roald Dahl-bøkene skulle renskes for krenkende språk. Kritikken fikk det britiske forlaget til å snu, slik at de isteden gir ut to versjoner – originalversjonen og den reviderte.