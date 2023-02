Den tidligere svigerfamilien til drept influenser er varetektsfengslet i Hongkong

NTB

Eksmannen til modellen og influenseren Abby Choi, som ble funnet partert i et kjøleskap i Hongkong i helgen, er mandag varetektsfengslet, siktet for drap.

Chois eksmann ble framstilt for varetektsfengsling sammen med tre av sine familiemedlemmer: hans far og bror er også siktet for drapet på Choi, mens hans mor er siktet for å ha hindret politiets arbeid.

Alle fire ble nektet løslatelse mot kausjon.

Ifølge påtalemyndigheten i Hongkong ble eksmannen pågrepet lørdag og siktet for drap søndag kveld.

28 år gamle Choi og hennes eksmann og tidligere svigerfamilie skal ha hatt en disputt rundt titalls millioner Hongkong-dollar, ifølge påtalemyndigheten.

Choi hadde vært savnet i flere dager da politiet fant hennes parterte kroppsdeler i et kjøleskap fredag. Søndag opplyste politiet at de har funnet en ung kvinnes hodeskalle som antas å være Chois.