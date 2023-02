Elly Schlein valgt til ny leder for Italias største opposisjonsparti

Elly Schlein er valgt til ny leder for Italias største opposisjonsparti. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

NTB

Sentrum-venstre partiet Det demokratiske partiet (PD) i Italia har valgt 37-åringen Elly Schlein til ny leder.

Til tross for å ha ligget etter på meningsmålingene, beseiret Schlein motkandidaten Stefano Bonaccini med 54 mot 46 prosent av stemmene i ledervalget.

Schlein har lovet å gjøre partiet mer radikalt for å utfordre den regjerende koalisjonen ledet av Giorgia Meloni fra ytre høyre-partiet Italias Brødre (FDI).

Det er første gang i Italias historie at to kvinner leder landets to største partier.

Schlein er både italiensk og amerikansk statsborger, og er vokst opp i Sveits. Hun har tidligere blant annet jobbet med valgkampen til USAs tidligere president Barack Obama.