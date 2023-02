Kombinert: Lagkonkurransen i VM må startes på nytt etter flere fall

NTB

Kombinertløpernes blandede lagkonkurranse må omstartes etter at to utøvere falt i vanskelige forhold. VM-konkurransen starter igjen klokken 12.30.

I vanskelige vindforhold åpnet Ida Marie Hagen lagkonkurransen for Norge med et svev på 88,5 meter. Det holdt til en foreløpig 5.-plass etter at alle lagene hadde gjennomført ett hopp hver.

I annen runde ble det fall for både den italienske og den japanske hopperen, som førte til at det ble et hastemøte for juryen.

Den bestemte seg for å restarte konkurransen fra klokken 12. Senere ble det utsatt i ytterligere 30 minutter.

Gyda Westvold Hansen, Jens Lurås Oftebro og Jarl Magnus Riiber danner resten av det norske laget.

Norge har til nå tatt full pott i kombinertøvelsene. Hansen vant kvinnenes kombinertkonkurranse fredag, før Jarl Magnus Riiber gikk til topps i normalbakkerennet lørdag.