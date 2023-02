Amerikanske aviser dropper Dilbert

NTB

Flere store aviser i USA dropper publisering av Dilbert-tegneseriestriper etter at Dilbert-skaper Scott Adams anklages for rasisme.

Scott Adams (65) har kalt svarte amerikanere en hatgruppe og foreslått at hvite amerikanere bør holde seg unna svarte mennesker, melder nyhetsbyrået Reuters.

Uttalelsene falt som en kommentar til en meningsmåling fra Rasmussen Poll der svarte velgere i USA ble spurt om de var uenige eller enige i utsagnet: «Det er ok å være hvit».

26 prosent sa at de var uenige. Ytterligere 21 prosent sa de ikke var sikre.

Borgerrettsorganisasjonen Anti-Defamation League har kalt frasen, som oppsto som trolling på nettforumet 4chan, for et « hatefullt slagord ».

– Hvis nesten halvparten av alle svarte sier det ikke er ok å ha hvite mennesker rundt seg, så er det en hatgruppe. Og da vil jeg ikke ha noe å gjøre med dem, sa Adams på sin YouTube-kanal onsdag.

Dilbert er en tegneserie som Adams lanserte i 1989 og som gjør narr av kontorkultur. Fredag og lørdag varslet store aviser som Los Angeles Times, The Washington Post og USA Today-tilknyttede aviser at de ikke lenger vil trykke de populære tegneseriestripene.

Adams har ikke vært tilgjengelig for kommentarer overfor Reuters lørdag. Men på YouTube bekrefter han at tegneseriestripene er blitt droppet. Han sier også at han regnet med det ville komme til å skje.

– Innen mandag bør jeg for det meste være kansellert. Så mesteparten av inntekten min er borte innen neste uke. Mitt omdømme er ødelagt for resten av livet. Dette går det ikke an å komme seg opp igjen fra, sier Adams.

Adams sa i videoen at han oppfordret folk til å komme seg unna svarte mennesker, og han oppfordret andre hvite til å gjøre det samme.

– Jeg sier ikke at man skal starte noen krig eller noe slikt. Jeg sier bare at man bør komme seg unna, sa han.