Seks pågrepet etter at politimann ble skutt i Nord-Irland

NTB

Nordirsk politi har pågrepet en sjette mistenkt etter drapsforsøket på en politibetjent tidligere i uken.

En 71 år gammel mann ble pågrepet i Omagh lørdag, heter det i en uttalelse fra det nordirske politiet.

Fra før er fem menn på 22, 38, 43, 45 og 47 år pågrepet i saken. Alle sitter i varetekt.

Tilstanden for politimannen John Caldwell er fortsatt kritisk etter at han er blitt operert. Caldwell, som har jobbet som politi i 26 år, er fotballtrener for et guttelag på fritiden. Han ble skutt flere ganger onsdag kveld foran sin egen sønn, idet han holdt på å legge fotballer inn i bilen etter en trening.

Caldwell er en kjent skikkelse i Nord-Irland, der han har ledet etterforskninger av både drap, organisert kriminalitet og paramilitære grupper.

Politikere fra alle fløyer både i Storbritannia og Irland har reagert sterkt på skyteangrepet mot ham.