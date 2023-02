Åtte fortsatt savnet etter syklon i New Zealand

Et hus i Hawke's Bay omgitt av rester av flomvann. Foto: Mark Mitchell / New Zealand Herald / AP / NTB

NTB

Antallet savnede etter syklonen Gabrielles herjinger i New Zealand har falt til åtte, opplyser myndighetene.

Gabrielle traff østkysten av Nordøya 12. februar og beveget seg deretter sørover langs kysten. Syklonen etterlot seg minst elleve døde. Tusener måtte forlate hjemmene sine.

I starten var over 6.000 personer ikke gjort rede for. Det høye tallet skyldtes at kommunikasjonsnett brøt sammen mange steder. Siden har antallet falt. Lørdag var det nede i elleve, og søndag var det nedjustert til åtte.

– Det gjenværende antallet mennesker omfatter noen som, av ulike årsaker, ikke vil ha noe med myndighetene å gjøre. Uansett er det fortsatt en prioritert oppgave for politiet å komme i kontakt med alle åtte, og våre folk bruker alle midler i letingen etter dem, står det i en uttalelse fra New Zealand-politiet søndag.

Dårlig vær rammet Nordøya på nytt fredag, med kraftig regn som førte til evakueringsordre i Hawke's Bay, et av områdene som ble hardest rammet av Gabrielle. I og rundt landets største by Auckland var det noen steder styrtflod, og myndighetene sendte ut evakueringsvarsler.

Søndag var været fortsatt dårlig og folk i Auckland ble bedt om å forberede seg på mer regn fra kvelden av.