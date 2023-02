Store demonstrasjoner i Israel

NTB

Hundretusener av mennesker gikk lørdag kveld ut i gatene i Israel for å protestere mot statsminister Benjamin Netanyahus rettsreformplan.

Ifølge arrangørene deltok rundt 300.000 personer i demonstrasjoner landet rundt lørdag kveld. Det gjør i så fall demonstrasjonene til de største som har vært holdt i landet noensinne, skriver The Times of Israel.

Over 160.000 samlet seg i gatene i storbyen Tel Aviv, skriver Haaretz. I havnebyen Haifa lenger nord på kysten deltok rundt 30.000 demonstranter. Det var også demonstrasjoner flere titalls andre steder, blant annet i Jerusalem, Herzliya, Sderot, Eilat og Beersheba, der tusener deltok, ifølge avisen.

I Tel Aviv oppsto det sammenstøt med politiet etter at demonstrasjonen var avsluttet, da rundt 2.000 personer tok seg forbi politiets sperringer og satte fyr på bildekk og satte opp sperringer på en motorvei. 21 personer ble pågrepet.

– Verste krise i landets historie

Ellers forløp kvelden rolig i de ulike demonstrasjonene. En rekke politikere holdt taler, blant dem tidligere statsminister Ehud Barak.

– Dette er den verste krisen siden staten ble opprettet. Hvis disse diktaturlovene blir satt ut i livet, har vi ikke noe annet valg enn å ta i bruk ikkevoldelig sivil ulydighet, sa Barak til den store folkemengden i Tel Aviv.

Han kalte Netanyahus plan «et attentat på uavhengighetserklæringen og som kommer til å forvandle Israel til et diktatur».

Tidligere forsvarsminister Benny Gantz talte til folkemengden i Haifa.

– Netanyahu burde rette skytset mot fiender av staten og ikke mot statens gode og lojale borgere, sa Gantz.

Gantz' partifelle og parlamentariker Gideon Saar sa at regjeringens plan er å tvinge folket i kne, skriver Jerusalem Post.

– Dette er en svak og kortsynt regjering og den første antisionistiske regjeringen. I Knesset i Jerusalem har de fortsatt flertall, men for folket utgjør de en stadig mindre minoritet, sa Saar.

– Kjemper for landets sjel

Opposisjonsleder og tidligere statsminister Yair Lapid sa om Netanyahu at «tiden er inne for gjøre slutt på løgnene dine. Som alle viktige økonomer i Israel og verden har forklart, er det du som ødelegger økonomien, det er du som er den som splitter folk, det er du som oppfordrer til vold».

– Vi kommer ikke til å tillate at du knuser det israelske demokratiet og vi har ingen plan om å sitte stille og se på ditt giftige oppvigleri, sa han videre.

Lapid la lørdag kveld ut et bilde på Twitter og som viser en enorm folkemengde fra luften.

– Over en kvart million israelere i hele landet kjemper for landets sjel, skrev han.

– Demokrati på spill

Foran en folkemengde i Rehovot, en by sør for Tel Aviv, sa arbeiderpartileder og tidligere samferdselsminister Merav Michaeli at Netanyahus «vold og oppvigleri gir oss bare mer motivasjon til å kjempe og protestere».

– Vi skal få dem til å ta et steg tilbake og vi skal fortsette å innta gatene helt til de tvinges til å stanse, fordi vi kommer ikke til å la dem ta fra oss landet vårt og demokratiet vårt, sa hun.

Demonstrasjonene lørdag var de åttende på like mange lørdager på rad, der israelere viftet med flagg og ropte slagord mot Netanyahu og hans regjering.

– Vi frykter virkelig at vi kan komme til å bli et fascistisk land. Vi kjemper for landet vårt, for demokratiet, for like rettigheter for alle, sa en av demonstrantene i Tel Aviv, den 68 år gamle pensjonisten Ronit Peled, til nyhetsbyrået AFP.

– Demokrati! Demokrati! ropte folkemengden.

Sivil ulydighet

Tidligere Mossad-sjef Danny Yatom sa lørdag kveld til israelske Channel 13 News at dersom rettsreformen blir vedtatt, vil det være legitimt å nekte å ta imot ordrer fra regjeringen.

– Den samme kampflypiloten eller soldaten i spesialstyrkene, eller hvem som helst andre, har skrevet under på en avtale med et demokratisk land. Men i det øyeblikket at landet blir et diktatur og han mottar en ordre fra en illegitim regjering, så mener jeg at det vil være legitimt å ikke adlyde ordren, sa Yatom.

Han understreket at «det er ingen tvil om at landet har endret seg, og det som skjuler seg i rettsreformkuppet er at landet går fra å være et demokrati til å bli et diktatur».

Netanyahu forsvarer reformbehov

Netanyahu overtok statsministerposten i desember og fikk på plass en samlingsregjering som regnes for å være den mest ytterliggående i landets historie. Han er tiltalt for korrupsjon.

Det er anklager som han selv har avvist. Noen kritikere mener at forslaget om rettsreformer kan settes i sammenheng med nettopp denne tiltalen. Selv har Netanyahu avvist at det er noen slik kobling.

Netanyahu har forsvart behovet for rettsreformer ved å si at man må gjenopprette maktbalansen. I dag har dommere for stor makt over folkevalgte politikere, har han sagt.

Det er en uttalelse som blant annet høyesterettens leder Esther Hayut er uenig i. Hun fordømmer reformforslaget som et angrep på rettsvesenets uavhengighet.

Reformforslaget gir blant annet regjeringen mer tyngde i komiteen som velger landets dommere. Forslaget fjerner høyesterettens rett til å ugyldiggjøre grunnlovstillegg.

Reformen gir også Knesset, den 120 medlemmer store nasjonalforsamlingen, makt til å overstyre beslutninger fra høyesteretten med et flertall på 61 stemmer.

Eksperter og FN ber Netanyahu snu

Juridiske eksperter har advart om at reformforslaget legger betydelige begrensninger på høyesterettens mulighet til å holde øye med regjeringen. Blant annet vil grunnleggende rettigheter som likhet og ytringsfrihet være ubeskyttet, mener de.

Analytikere mener at en slik innskrenking vil gjøre det mulig for de folkevalgte, med simpelt flertall, å sette kjennelser fra høyesteretten til side, eksempelvis ved at Knesset kan annullere korrupsjonsanklagene mot Netanyahu, dersom han skulle bli dømt.

Også FN har engasjert seg. Tirsdag sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk at endringene vil svekke rettsvesenets uavhengighet, israelernes rettssikkerhet og menneskerettigheter.

Absurd

Türk oppfordret Israel til å sette behandlingen av reformforslaget på pause for å åpne opp for ettertanke og bredere debatt. De foreslåtte endringene «vil på drastisk vis undergrave rettsvesenets evne til å forsvare individuelle rettigheter og opprettholdelsen av rettsstaten», sa han.

– Erfaringene i Israel og ellers i verden har vist verdien av et uavhengig rettsvesen som sikrer at de folkevalgte opprettholder grunnleggende juridiske standarder som er fastsatt i landets lover, sa Türk, som ba Netanyahu lytte til kritikken.

– For en absurditet, svarte Netanyahu, som ba Türk i stedet «fordømme bruddene på menneskerettighetene i Iran, Syria eller de palestinske selvstyreområdene».

Reformforslaget må gjennom tre avstemningsrunder i Knesset. Det gikk gjennom den første runden som ble holdt tirsdag.