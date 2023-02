Tidligere FSB-topp: – Putin er fryktelig redd og vet at han er i trøbbel

Vladimir Putin hadde ikke sett for seg å fortsatt stå fast i krigen i Ukraina ett år etter invasjonen startet, ifølge tidligere FSB-topp.

Pensjonert FSB-general hevder overfor britiske medier at den russiske presidenten er under et voldsomt press ett år etter at han gikk til krig mot nabolandet Ukraina.