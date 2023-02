NTB

Et jordskjelv med styrke på 6,2 har rammet øystaten Papua Ny-Guinea i Stillehavet.

Skjelvets episenter var lokalisert like øst for Kandrian på øya New Britain søndag morgen. Dybden var på 38,2 kilometer, viser registreringer fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Det berørte området er tynt befolket og det ble ikke utstedt tsunamivarsel.