13 fortsatt savnet etter syklon i New Zealand

En bil står halvveis begravd i gjørme etter Gabrielles herjinger i Rissington. Foto: Mike Scott / NZ Herald / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Antall savnede etter syklonen Gabrielle, som herjet New Zealand for snart to uker siden, har falt til 13, opplyser myndighetene.