Biden vil ikke besøke byen der tog med kjemikalier sporet av

En innbygger har plassert en mannekeng foran boligen sin i East Palestine, der lokalbefolkningen er bekymret over konsekvensene fra ulykken. Foto: Matt Freed / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs president Joe Biden sier at han har ingen planer om å dra til delstaten Ohio for å besøke stedet der et tog med kjemikalier sporet av nylig.