FT-rapport: Russland skjøt ned flere av sine egne fly

En russisk pilot i cockpiten i en Su-25 over Ukraina.

Tidlig i krigen skal Russland ha skutt ned flere av sine egne fly. Det melder Financial Times.

I løpet av de første dagene av Russlands invasjon av nabolandet Ukraina skal Russland ha skutt ned flere av sine egne fly.

Det rapporterer Financial Times (FT), gjengitt av Business Insider.

En tidligere høytstående tjenestemann FT har snakket med sier det ikke er snakk om et tosifret antall fly, men at det er mer enn to.

Russlands eliminering av sine egne kan være en del av årsaken til Russlands pilotmangel.

Ukrainske styrker skal ha vært vitner

FT-rapporten baserer seg blant annet på kilder i det ukrainske forsvaret.

Ifølge nestlederen for ukrainsk militæretterretning, Vadym Skibitskyj, skal ukrainske styrker på slagmarken ha vært vitne til at russerne skjøt ned egne fly og helikoptre.

Også etterretningsenheter i Kyiv skal ha fanget opp russisk kommunikasjon som sier det samme.

– Det skjedde, forsikrer Skibitskyj.

– Fra artillerienheter, fra stridsvogner, og vi hørte det til og med gjennom avlyttinger av samtalene deres, la han til han.

Tar i bruk instruktørpiloter

Ifølge den britiske tenketanken Royal United Services Institute (Rusi), startet Russland invasjonen med færre enn 100 fullt trente piloter.

I tillegg begynte Russland etter hvert å bruke instruktørpiloter i kamp. Noe som strupet mulighetene for å trene opp flere.

Rusi skal ha hentet informasjonen sin fra ukrainsk hold.