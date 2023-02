Eksperter: Verden har misforstått Kinas forhold til Russland

Kina-ekspert mener Kina først og fremst handler etter egne interesser, og at det vil være uaktuelt å inngå en allianse med Russland.

– De vil ikke styrke sine bånd til Russlands tilfredsstillelse, men heller ikke kutte båndene, til vestlig tilfredsstillelse.

Det sier Kina-ekspert Yun Sun, ved Washington D.C.-baserte tenketanken Stimson Centre til South China Morning Post (SCMP).

Kina har tidligere understreket landets «grenseløse» vennskap med Russland, det skjedde bare uker før Russland invaderte Ukraina. Ledelsen i Beijing har ikke kritisert den russiske invasjonen, som de hevder USA og Nato framprovoserte. Kina har også kritisert det internasjonale sanksjonsregimet mot Russland. Likevel, har Kina heller ikke ytret støtte til krigen og det er heller ingen bevis for at Russland får våpen eller annet militært materiell fra Kina.

– Krigen vil ikke vare for evig og Kina ønsker at den snarlig skal ta slutt. Men Beijing vil ikke la det skje på bekostning av at Russland blir knust av Vesten, sier Sun.

Nato frykter kinesisk våpenstøtte

Samtidig påpeker Jean-Pierre Cabestan, professor emeritus, ved politisk forskning i Hong Kong Baptist University til samme avis at forholdet mellom Kina og Russland vil fortsette å være sterkt, spesielt siden de deler en felles motstand mot amerikansk-ledede alliansesystemer, både i Europa og i Asia.

Både USAs utenriksminister Anthony Blinken og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg har ytret bekymring for om Kina vil støtte Russland også militært.

– Vi er bekymret for at Kina vil støtte Russlands krig med våpen, sa Stoltenberg under en pressekonferanse tirsdag.

– Verden har misforstått

Zhao Long, ved Institute for Global Governance Studies. ved Shanghai Institute for International Studies, mener derimot at Kinas mål ikke er å stå i opposisjon med Vesten.

– Kina har ingen intensjoner i å bygge en anti-Vesten-front sammen med Russland. Kina insisterer på å bygge et rammeverk for relasjoner med mange store land med et hovedfokus på stabilitet og balansert utvikling, sier han til South China Morning Post og utdyper:

– Verden har misforstått utsagnet om at kinesisk-russisk samarbeid er «grenseløs», uten noen restriksjoner eller øvre grense. den såkalte ubegrensede samarbeidet har et tydelig premiss. Det er at det ikke vil gå ut over grensene av de respektive strategiske posisjoneringene og kapabilitetene, de vil heller ikke gå utover rimelige krav og utviklingsbehov.

Kina: – Slutt å helle bensin på bålet

Under en tale om global sikkerhet tirsdag sa Kinas utenriksminister Qin Gang at Beijing skal «fortsette å fremme fredssamtaler».

– Samtidig oppfordrer vi visse land til å umiddelbart slutte med å helle bensin på bålet og til å slutte med å legge skylden på Kina, sa Qin, etter påstander fra USA om at Beijing kan komme til å sende våpen til Moskva. Påstanden er blitt avvist av Kina.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

– Kina skal samarbeide med verdenssamfunnet for å fremme dialog og konsultasjon, ta opp alle parters bekymringer og strebe etter felles sikkerhet, sa Kinas utenriksminister Qin Gang tirsdag. Les mer Lukk

Meia Nouwens, ved London-baserte International Institute for Strategic Studies, sier møtet mellom Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin i fjor viste at selv om Kina vil fortsette å samarbeide med Russland, så var møtet også en anerkjennelse av at Kina ytret bekymring for situasjonen i Ukraina og at det var et tydelig punkt som la en demper på samarbeidet.

Hun mener likevel at det ikke vil være aktuelt for Beijing å vende Russland ryggen «i nær fremtid».

Russisk aggresjon endrer ikke noe for Kina

Pan Dawei ved Centre for Russian og Central Asian Studies, ved Shanghai Academy of Social Sciences påpeker overfor samme avis at Kina også tidligere har holdt seg inne med Russland tross av annekteringen av Krim-halvøya i 2014 og krigen i Sør-Ossetia i 2008.

Kina har verken anerkjent Krim som en del av Russland eller Sør-Ossetia og Abkhasia som selvstendige stater frigjort fra Georgia.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i flere intervjuer nylig advart Kina mot å støtte Russland i krigen.

– Mitt håp er at regjeringen i Beijing holder seg til en pragmatisk linje, ellers risikerer vi tredje verdenskrig – det er vi alle klar over, sa Zelenskyj til tyske Die Welt. Han legger til at Ukraina alltid har hatt et godt forhold til Kina, og at det er «i alles interesse å ikke forverre det».