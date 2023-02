Kraftig økning av GPS-jamming over Finnmark

NTB

I fjor ble det registrert nesten en femdobling av antall dager med GPS-utfall over Finnmark sammenlignet med året før. Nå settes det opp målere som skal påvise jamming.

I flere år har Finnmark vært utsatt for GPS-jamming, som betyr at GPS-signaler blir forstyrret med vilje. Russland mistenkes for å stå bak, og Utenriksdepartementet har flere ganger tatt saken opp med russiske myndigheter, skriver NRK.

Fly som flyr i Finnmark, rammes særlig av jammingen. Widerøe bekrefter overfor NRK at pilotene som flyr for selskapet i Finnmark, har merket endringer.

For å kartlegge jammingen har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) nå etablert målestasjoner i Finnmark med måleutstyr som blant annet er plassert i biler.

Mariahnne Øhrn Johannessen i Nkom sier at de tar jamming svært alvorlig fordi GPS-utfall i verste fall kan få svært store konsekvenser.

– Jamming og forstyrrelser av GPS-signalene kan i ytterste konsekvens utgjøre en fare for liv og helse, sier hun.