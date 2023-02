Russland ønsker kinesisk fredsplan velkommen – med forbehold

Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova. Foto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB Les mer Lukk

NTB Fredrik Sveen

Russisk UD sier at landet setter pris på den kinesiske fredsplanen og bedyrer at de er åpne for å oppnå sine mål ved hjelp av politiske og diplomatiske midler.