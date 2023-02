Lokale kilder: 13 sivile drept i jihadistangrep i Mali

NTB

Jihadister har gått til angrep på en landsby sentralt i Mali og drept 13 sivile innbyggere, opplyser lokale kilder.

En lokal politimann opplyser fredag til nyhetsbyrået AFP at «terroristene» også tente på hjemmene til dem som ble drept i landsbyen Kani-Bonzon.

Han legger til at dødstallet kan komme til å stige til 20, og at innbyggere som flyktet, er for redde til å dra hjem.

En lokal politiker, som ikke vil navngis, sier at tre personer ble bortført.

– Vi ber regjeringen og Minusma om å komme å hjelpe oss, sier han.

Minusma er FNs fredsbevarende styrke i landet.

Konflikten i Mali brøt ut nord i landet i 2012. Siden da har jihadister med bånd til al-Qaida og IS trappet opp kampene for å erobre områder i den sentrale delen av Mali, samt i nabolandene Niger og Burkina Faso. Tusenvis av mennesker er drept, og hundretusener er internt fordrevet.