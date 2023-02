WHO er urolig for fugleinfluensa etter at smittet jente døde

NTB

Denne uken døde en elleve år gammel jente av fugleinfluensa i Kambodsja. Det kommer stadig flere meldinger om smitte blant mennesker, og WHO er urolig.

Jentas far har også testet positivt for viruset, ifølge Kambodsjas helsedepartement, og flere personer som har hatt nærkontakt med jenta, blir nå testet. Det er første gang siden 2014 at smitten påvises hos mennesker.

Fredag holdt Verdens helseorganisasjon (WHO) en pressekonferanse i forbindelse med smittespredningen.

– Det er så langt for tidlig å si om det er smitte fra menneske til menneske, sa Sylvie Briand, WHOs direktør for forebygging av epidemier og pandemier.

– Den globale H5N1-situasjonen er bekymringsfull gitt den store spredningen av viruset i fugler rundt omkring i verden og et økt antall rapporter om tilfeller i pattedyr, inkludert mennesker, sier Briand.

Det er sjelden av mennesker blir smittet av fugleinfluensa, og når de gjør det en sjelden gang, er det som oftest fordi de har kommet i direkte kontakt med smittede fugler. WHO understreker at risikoen for at fugleinfluensa smitter mennesker, fortsatt er lav.

I slutten av 2021 opplevde verden ett av sine verste verdensomspennende utbrudd av fugleinfluensa. Millioner av fjærkre ble brent, mange ville fugler døde, og viruset ble oppdaget i et økende antall pattedyr.