Der Spiegel: Sverige vil levere ti stridsvogner til Ukraina

NTB

Sverige ønsker å bidra til stridsvognsleveransene til Ukraina ved å sende til sammen ti stridsvogner, ifølge tyske Der Spiegel.

Det tyske nyhetsmagasinet skriver at dette vil danne en del av grunnlaget med utstyr for to panserbataljoner som Tyskland og andre lovet i slutten av januar.

En rekke land har lovet å levere stridsvogner til Ukraina, oftest Leoparder. Det er særlig typene 2A4, 2A5 og 2A6 som er av interesse for ukrainerne, og det er også slike Sverige nå etter sigende skal levere.

Polen har allerede levert flere slike stridsvogner.