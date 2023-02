Nato sier alliansen er resolutt i sin støtte til Ukraina

NTB

På ettårsdagen for invasjonen av Ukraina, sier Nato at alliansen er resolutt i sin støtte og står sammen med det ukrainske folket.

– Russlands forsøk på å bryte ned det modige ukrainske folkets vilje har ikke lyktes, sier Nato i en uttalelse fredag.

– Etter ett år kjemper de tappert for frihet og uavhengighet. Vi står sammen med dem.

Alliansen sier også at Russland umiddelbart må avslutte sin ulovlige krig, som påvirker de globale mat- og energiforsyningene. I tillegg krever Nato at russiske myndigheter svarer for sine «krigsforbrytelser og andre grusomheter».

Nato lover økt politisk og økonomisk støtte til Ukraina forsvarskamp mot den russiske invasjonen.