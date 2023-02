EUs utenrikssjef, Josep Borrell: – Vi har ingenting imot russerne. De lider også

Dette utdelingsbildet tatt fra video utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste onsdag 22. februar 2023, viser det russiske militærets Grad multi-rakettkaster som skyter raketter mot ukrainske tropper på et ikke avslørt sted. (Foto fra det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP)

Ett år etter at krigen startet er det ingen som vet hva utfallet blir. Noen spår langvarig krig, andre tror Russland blir for sterke, mens de mest optimistiske tror Ukraina kan seire allerede innen året er omme.

I EU følges utviklingen på slagmarken fra dag til dag. Flere EU-land har sendt store mengder våpen og ammunisjon til Ukraina, og samarbeidet med Nato og USA er tett.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Dette kombinert med svært harde sanksjoner er ventet å tvinge russerne i kne.

I øyeblikket er det Russland som er på offensiven, men Ukrainas hevn kan bli knusende.

– Vi har ingenting imot russerne

EUs øverste leder for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Josep Borrell Les mer Lukk

Nå advarer EUs øverste leder for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Josep Borrell, de som håper at Russland skal bli så isolert og slått militært at landet ikke vil klare å reise seg igjen.

– Russland vil ikke forsvinne. Russland er en stor nasjon. Vi har ingenting imot russerne. De lider også av denne krigen. De mister livet. Og de mister økonomiske muligheter. De mister rikdommen. Og Russland vil forbli etter krigen er over, sier Borrell.

Uttalelsen kommer i et intervju med Radio Svoboda, skriver European Pravda.

Putin er villig til å la mange russere dø



Vladimir Putin har vist seg villig til å ofre svært mye for å oppnå sine politiske mål. Da lynoffensiven feilet, og russiske styrker ble slått på retrett, ble innsatsen høynet.

Etter mobiliseringen av mange hundre tusen mann, massiv bombing av sivil og kritisk infrastruktur, og stadige trusler om atomvåpen, har Russland forsøkt å komme på offensiven til tross for massive tap.

Likevel har de ukrainske forsvarerne klart å holde stand. Ikke bare har russerne mistet mye av landområdene de okkuperte i krigens første fase. I tillegg er frontene nærmest frosset fast. Russerne gjør riktignok noen fremskritt, men det er snakk om maksimalt noen hundre meter per dag.

Sjoigu: – Disse forsøkene er dømt til å mislykkes

Forsvarsminister Sergej Sjojgu sammen med president Vladimir Putin. Les mer Lukk

I mellomtiden venter Ukraina på betydelige mengder tunge og avanserte våpen fra Vesten. Når våpenleveransene og ammunisjonen er på plass er det ventet at Ukraina vil gå til kraftige motangrep. Når og hvor motoffensiven vil finne sted, er det foreløpig ingen som vet.

Russlands forsvarsminister, Sergej Sjojgo, mener Vesten bruker Ukraina for å ødelegge Russland.

– Ved å bruke Ukraina søker det kollektive Vesten å splitte Russland, for å frata det dets uavhengighet. Disse forsøkene er dømt til å mislykkes, sier Sjoigu, ifølge Sky News.

– Vi må tenke på hvem som skal representere Russland etter krigen

Disse påstandene blir tilbakevist av flere vestlige ledere. Allerede nå snakkes det om hva som vil skje med Russland den dagen Putin ikke lenger sitter ved makten, og når krigen i Ukraina en gang er avsluttet.

– Vi må begynne å tenke på hvordan vi kan gjenopprette fred og sikkerhet i Europa. Og det må skje en gang. Jo før jo bedre. Og vi må tenke på hvem som skal representere Russland etter krigen, sier Josep Borrell.

Video: Ett år siden Ukraina-krigen startet – hva kan vi vente oss fremover?