Russisk fartøy på vei til ISS

En tom Sojuz MS-23-kapsel ble skutt opp fra Kasakhstan fredag morgen. Fire astronauter på ISS skal tilbake til jorden med kapselen senere i år. Kapselen de brukte for å nå ISS i september, lekker kjølevæske og kan ikke brukes. Den skal vende ubemannet tilbake til jorden i mars. Foto: Ivan Timosjenko / Roskosmos / AP / NTB

NTB

En ubemannet Sojuz-kapsel er på vei til Den internasjonale romstasjonen (ISS) og skal returnere med to russiske kosmonauter og en Nasa-astronaut senere i år.

Sojuz MS-23-fartøyet ble skutt opp fra Baikonor-basen i Kasakhstan klokken 5.27 fredag morgen lokal tid.

Kapselen ventes å kobles sammen med ISS klokken 2.01 norsk tid natt til søndag.

Kapselen skal erstatte Sojuz MS-22 etter at denne begynte å lekke kjølevæske i desember. Lekkasjen skyldtes trolig at en mikrometeoritt traff radiatoren, som ligger på fartøyets utside, slik at kjølevæsken begynte å lekke ut.

Sojuz MS-22 sendte Nasa-astronauten Frank Rubio og Roskosmos-kosmonautene Sergej Prokopjev og Dmitri Petelin til ISS i september. Disse tre skal returnere til jorden med erstatningsfartøyet senere i år.

Sojuz MS-22 skal forlate ISS i slutten av mars og returnere ubemannet til jorden. Tilbake på bakken skal eksperter saumfare fartøyet.

Mandag skal en Dragon-kapsel fra SpaceX frakte fire Nasa-astronauter til ISS, der de skal være i noen uker før de vender tilbake til planetens overflate.