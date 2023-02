Pakistanske brødre løslatt fra Guantanamo

NTB

To pakistanske brødre er løslatt fra USAs Guantánamo-base på Cuba etter over 20 år, opplyser Pentagon.

Abdul Rabbani, født i 1967, og Mohammed Rabbani, født i 1969, ble pågrepet av pakistanske myndigheter i Karachi i september 2002.

Begge ble sendt til Guantánamo i 2004. I 2021 slo USA fast at de kan løslates, fremgår det av en uttalelse fra Pentagon torsdag.

Etter løslatelsen av de to brødrene er det nå 32 innsatte igjen på Guantánamo-basen.

Det var 10. januar 2002 at den amerikanske basen i Guantánamo Bay på Cuba ble tatt i bruk som fengsel for personer pågrepet under USAs såkalte «krig mot terror». Den ble opprettet etter angrepene mot USA 11. september 2001, og fangeleiren ble stedet der USA plasserte mistenkte terrorister pågrepet i ulike operasjoner rundt om i verden.