Fire menn pågrepet etter drapsforsøk på politimann i Nord-Irland

NTB

Politiet i Nord-Irland har pågrepet fire menn etter at en kjent politietterforsker ble skutt og kritisk skadd av to maskerte menn onsdag kveld.

Politiet har uttalt at de først og fremst mistenker IRA-utbrytere for å stå bak.

Tilstanden til politietterforskeren John Caldwell er «kritisk, men stabil» etter at han ble skutt flere ganger ved en fotballbane i byen Omagh. Hendelsen skjedde mens han lempet fotballer inn i en bil. Han er fotballtrener for et guttelag på fritiden og ble skutt mens han var sammen med sønnen sin, som spiller på laget.

– I morges pågrep vi tre menn på 38, 45 og 47 år i forbindelse med onsdagens drapsforsøk på politibetjenten, sa politimester Simon Byrne på en pressekonferanse torsdag.

Den fjerde pågripelsen ble kunngjort natt til fredag, melder Reuters.

Byrne kalte torsdag angrepet for frekt og kalkulert og sier at politikolleger har reagert svært kraftig på hendelsen. Han sa også at Caldwell nå kjemper for livet på sykehuset.

Kraftig fordømmelse

Caldwell er en kjent skikkelse i Nord-Irland, der han har ledet etterforskninger av både drap, organisert kriminalitet og paramilitære grupper.

Politikere fra alle fløyer både i Storbritannia og Irland reagerer sterkt.

– Vi står sammen i vår klare fordømmelse av dette angrepet, i går kveld, foran sønnen hans og andre barn og ungdommer, skriver de nordirske politikerne Michelle O'Neill og Jeffrey Donaldson i en felles uttalelse.

Mens O'Neill er nestleder i det proirske partiet Sinn Féin, er Donaldson leder for det probritiske unionistpartiet DUP.

Mistenker New IRA

– Vi snakker på vegne av det store flertallet av mennesker på tvers av samfunnet vårt som er opprørt og frastøtt av dette forkastelige og grusomme drapsforsøket. De skyldige må bli stilt til ansvar, heter det videre.

Politiet har uttalt at etterforskningen først og fremst er rettet mot «voldelige, republikanske dissidenter», spesielt mot New IRA, en utbrytergruppe som er blitt knyttet til to andre angrep i 2021 og 2019.

I det ene angrepet ble det plantet en bombe under bilen til en politikvinne, mens i det andre ble journalisten Lyra McKee drept mens hun dekket sammenstøt i byen Londonderry.