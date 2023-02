Zelenskyj kaller situasjonen i Øst-Ukraina vanskelig

Ødelagte kiosker står igjen utenfor en busstasjon som ble rammet av et russisk angrep tirsdag denne uken i Kherson. Foto: Nina Ljasjonok / AP / NTB

NTB

Den militære situasjonen sør i Ukraina er noen steder farlig mens forholdene øst i landet er meget vanskelige, sier landets president.

– Når det gjelder i sør, så er situasjonen ganske farlig noen steder. Men våre styrker har ressurser til å stå imot okkupantene, sier Zelenskyj i sin daglige videotale

– I øst er det meget vanskelig og smertefullt. Men vi gjør alt vi kan for å holde ut, sier presidenten med henvisning til gjentatte angrep fra russiske styrker som prøver å ta kontroll over de østlige regionene Donetsk og Luhansk.

Byen Kherson sør i landet er nok en gang under angrep, uttalte han, og sa at 40.000 mennesker der nå er uten varme.

– Men reparasjonsarbeid pågår, til tross for at mannskapene er under daglig beskytning, og kommer til å fortsette til folk har varme igjen, sier han.

– Og vi skal gjenoppbygge. Uansett hva disse russiske terroristene og bastardene kan komme til å gjøre, skal vi bygge opp igjen alt, sier Zelenskyj.