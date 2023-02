Kina: Må unngå at Ukraina-krisen kommer ut av kontroll

Kinas utenriksdepartement publiserte fredag et dokument der landet tar til orde for forhandlinger og våpenhvile i Ukraina-krigen. Bildet er fra tirsdag da utenriksminister Qin Gang holdt en tale om global sikkerhet. Han sa da at Kina er bekymret over økt spenningsnivå i Ukraina og sa at Kina ønsker å tilby «kinesisk visdom» for å finne en politisk løsning. Foto: Andy Wong / AP / NTB

NTB

I en tolv punkter lang erklæring i på årsdagen for Ukraina-krigen oppfordrer Kina til våpenhvile. Krisen må ikke komme ut av kontroll, uttaler Beijing.

– Dialog og forhandlinger er den eneste hensiktsmessige måten å løse Ukraina-krisen på, står det i en programerklæring fra kinesisk UD fredag.

Erklæringen er på tolv punkter og tar for seg Kinas syn på en politisk løsning på Ukraina-krisen.

Kinesisk UD skriver blant annet at alle lands suverenitet må respekteres. Samtidig står det at «et lands sikkerhet kan ikke gå på bekostning av andre lands sikkerhet».

– Regional sikkerhet kan ikke garanteres ved å styrke eller utvide militærblokker, står det i dokumentet, der det også fremgår at Kina motsetter seg «enhver ensidige sanksjoner som ikke er godkjent av FNs sikkerhetsråd».

Våpenhvile

Kina tar til orde for stans i kamphandlingene og vil ha våpenhvile for å hindre Ukraina-krisen fra ytterligere forverring, eller til og med komme ut av kontroll. Kina tar også til orde for gradvis deeskalering og lettelser i situasjonen der målet må være å inngå en omfattende våpenhvile.

Sikkerheten ved atomkraftanlegg må ivaretas, skriver kinesisk UD, som legger til at Kina motsetter seg væpnede angrep rettet mot atomanlegg. Videre står det at «atomvåpen kan ikke tas i bruk og atomkrig kan ikke utkjempes».

– Vi motsetter oss utvikling og bruk av biologiske og kjemiske våpen av ethvert land, under hvilke som helst omstendigheter, står det også.

Ukraina: Positive signaler

EUs ambassadør til Kina, Jorge Toledo, sa i en presseorientering i Beijing fredag at Kinas erklæring ikke er noe fredsforslag. Men EU skal studere dokumentet, sa han.

– Hvis denne programerklæringen er et positivt tegn for Ukraina, så er den et positivt tegn for EU, selv o mvi må studere dokumentet nøye, sa han.

Ukraina har også kommentert skrivet fra kinesisk UD. Ukrainas chargé d'affaires Zhanna Lesjtsjynska, som var til stede på samme presseorientering som Toledo, sa at programerklæringen fra Beijing er «et godt tegn».

– Vi håper de også oppfordrer Russland til å stanse krigen og til å trekke tilbake styrkene sine, sa hun.