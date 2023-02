Boeing stanser Dreamliner-leveranser

Leveranser av Boeings Dreamliner-fly er midlertidig stanset. Boeing forklarer at selskapet «avdekket en analysefeil» fra en leverandør i forbindelse med gjennomgang av flyskrogets nesetipp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Den amerikanske flyprodusenten Boeing stanser leveringen av Dreamliner-fly nok en gang, denne gang på grunn av problemer med flyskroget.

Leveringspausen ble kunngjort av det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) torsdag.

– Boeing gjennomfører ytterligere analyser knuttet til en flyskrog-komponent, står det i en uttalelse fra FAA.

– Leveransene blir ikke gjenopptatt før FAA er tilfreds med at saken er blitt håndtert. FAA skal samarbeide med Boeing for å finne ut om noe må gjøres med fly som nylig er blitt levert, står det videre.

Boeing forklarer at selskapet «avdekket en analysefeil» fra en leverandør i forbindelse med gjennomgang av flyskrogets nesetipp. I leveringspausen skal selskapet fullføre nødvendige analyser og dokumentasjon, uttaler selskapet.

– Det er ingen umiddelbar bekymring knyttet til sikkerhet for fly som er i drift, sier en talsperson for Boeing, som viser til at produksjonen fortsetter selv om leveringen settes på pause.

Leveringen av samme flytype ble stanset i juli 2021 på grunn av det Boeing omtalte som en strukturfeil. Stansen varte i over ett år før leveransene ble gjenopptatt i august i fjor. Også sommeren 2020 var det problemer med flytypen. da avdekket Boeing produksjonsfeil og fant samtidig flere andre problemer, blant annet med en stabilisator.

Boeing-aksjens verdi falt 3,1 prosent i etterhandelen torsdag da nyheten om leveringsstansen ble kjent.