Alec Baldwin erkjenner ikke straffskyld for uaktsomt drap

Alec Baldwin er tiltalt for uaktsomt drap etter skyteulykken på filmsettet til «Rust». Arkivfoto: Seth Wenig / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Alec Baldwin erkjenner ikke straffskyld for uaktsomt drap etter at en fotograf ble skutt under innspillingen av filmen «Rust», viser rettsdokumenter.