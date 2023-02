Overveldende FN-flertall krever at Russland trekker seg ut av Ukraina

FNs hovedforsamling satt denne uken i et ekstramøte om krigen i Ukraina, ett år etter Russlands invasjon. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

NTB

FNs hovedforsamling har med stort flertall vedtatt et krav om stans i kamphandlingene i Ukraina og at Russland trekker styrkene sine ut.

Etter at resolusjonen ble vedtatt med 141 mot 7 stemmer, brøt det ut applaus i salen. 32 land avsto fra å stemme. Resolusjonen er ikke bindende, men avstemningen viser hvor stor støtte Ukraina har rundt i verden.

– Dagen før det som markerer ett år siden Russlands brutale invasjon av Ukraina, står igjen verden samlet om å få en slutt på krigen. Det at et overveldende flertall av land stemte for resolusjonen i FNs hovedforsamling, viser sterk støtte til Ukraina. Norge fortsetter sin støtte til Ukraina politisk og økonomisk, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en epost til NTB.

Vedtaket støtter opp om Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, ber om umiddelbar stans i kampen og krever at Russland, umiddelbart, fullstendig og betingelsesløst trekker tilbake sine styrker.

I tillegg til Russland stemte de følgende landene mot forslaget: Belarus, Eritrea, Mali, Nicaragua, Nord-Korea og Syria. Kina og India var blant landene som avsto fra å stemme.

– Ønsker å leve

Da han åpnet FN-møtet onsdag, fordømte generalsekretær António Guterres Russlands angrep på Ukraina 24. februar i fjor.

– Invasjonen krenker vår felles samvittighet, sa Guterres. Han kalte årsdagen for invasjonen «en vond milepæl for det ukrainske folket og for verdenssamfunnet».

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sa før avstemningen at FN-delegatene var kommet til et avgjørende øyeblikk.

– Aldri tidligere har grensen mellom det gode og det onde vært så tydelig. Et land ønsker bare å leve. Det andre ønsker å drepe og ødelegge.

– Støtte til varig fred

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen snakket på vegne av de nordiske landene i FN-forsamlingen.

– I dag legges en resolusjon for fred fram for oss. En resolusjon som ber oss fordømme den brutale aggresjonen. Som ber oss støtte en omfattende, rettferdig og varig fred basert på prinsippene i FN-charteret, sa Løkke Rasmussen.

Han sa at de nordiske landene ville stå ved det de har forpliktet seg til i charteret og oppfordret delegatene til ikke å gå glipp av muligheten til å stemme for fred.