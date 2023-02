Jens Stoltenberg: Nato har sett tegn til at Kina vurderer å væpne Russland

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier flere av alliansens medlemmer har sett tegn på at Kina vurderer og muligens planlegger å levere våpen til Kina. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier alliansen har sett tegn til at Kina vurderer å sende våpen til Russland.

– Vi har ikke sett forsyninger av dødbringende hjelp fra Kina til Russland, men vi har sett tegn til at de vurderer og muligens planlegger dette, sier Nato-sjefen.

– Det er grunnen til at USA og andre allierte veldig tydelig har advart mot dette, legger han til.

Stoltenberg sier Kina ikke burde støtte «Russlands ulovlige krig».

Uttalelsen kommer etter at USAs forsvarsminister Antony Blinken advarte Kina mot konsekvensene av å gi materiell støtte til Russlands krig i Ukraina.

Kina har foreløpig ikke kommentert uttalelsen, men landets utenriksdepartement sa tidligere torsdag at enhver mulig etterretning USA planlegger å offentliggjøre om våpenleveranser fra Kina til Russland kun er spekulasjoner.

Russland og Kina skrev under en avtale om ubegrenset partnerskap rett før Russlands invasjon av Ukraina for et år siden. De økonomiske forbindelsene har økt kraftig i kjølvannet av vestlige sanksjoner og redusert handel mellom Russland og vestlige land.

Ros av Putin

Russlands president Vladimir Putin roste Kina da han onsdag fikk besøk av toppdiplomat og tidligere utenriksminister Wang Yi.

Den russiske presidenten sa at samarbeidet mellom Russland og Kina er svært viktig og at handelen mellom landene i år kan nå nye høyder.

Idet han tok imot Wang, sa Putin også at han ser fram til å få besøk av Kinas president Xi Jinping.

Wang, som var utenriksminister inntil i fjor, sa at forholdet mellom Kina og Russland ikke vil bli påvirket av andre land.

Tidligere på dagen møtte Wang den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov.

– Uansett hvordan den internasjonale situasjonen endres, så er og forblir Kina fast bestemt, sammen med Russland, på å gjøre en innsats for å opprettholde den positive trenden i utviklingen i forholdene mellom stormakter, sa den kinesiske toppdiplomaten, som kalte Lavrov en god venn.

– Ytterliggere styrking er viktig

Kinas tidligere utenriksminister Wang Yi (t.v.) møtte onsdag Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva. Foto: Aleksandr Nemenov / AP / NTB Les mer Lukk

Videre varslet Wang at nye avtaler vil bli signert i løpet av hans besøk i Moskva.

Tirsdag hadde Wang samtaler med lederen for Russlands mektige sikkerhetsråd, Nikolaj Patrusjev.

– Sett i lys av den kampanjen Vesten nå fører mot Russland og Kina, er ytterligere styrking av det russisk-kinesiske samarbeidet særlig viktig, sa Patrusjev, ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti.

– Jeg vil få understreke vår støtte til Beijing i spørsmålet om Taiwan, Xinjiang, Tibet og Hongkong, la han til.