Zelenskyj før årsdagen: – Vi kommer til å seire

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er av mange regnet som et symbol på Ukrainas motstandsvilje. Nå gjentar han at han har tro på seier. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Dagen før ettårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina sier president Volodymyr Zelenskyj at de ansvarlige for krigen må stilles til ansvar.