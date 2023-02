Kina hevder landets coronapandemi «i praksis er over»

NTB

Kina har erklært seier over coronaviruset, men advarer om at det fortsatt finnes tilfeller som stammer fra utlandet.

Landet har funnet sju importerte tilfeller av den svært smittsomme XBB. 1.5-varianten siden 8. januar, hevder myndighetene.

Kinesiske embetstopper fra flere departementer deltok torsdag på en stor pressekonferanse der de hevdet at Kinas «store, avgjørende seier» over Covid er et eksempel til etterfølgelse for andre folkerike land.

I forrige uke hevdet den kinesiske ledelsen at de hadde oppnådd verdens laveste dødsrate for covid-19, en påstand eksperter har stilt spørsmål ved.

Covid-19-pandemien oppsto i den kinesiske byen Wuhan i 2019, men landet klarte å holde smittetallene svært lave med strenge restriksjoner i flere år. Disse restriksjonene gikk imidlertid hardt utover økonomien.

Mot slutten av 2022 lettet Kina på de fleste restriksjonene etter store demonstrasjoner, og det oppsto en voldsom coronabølge i landet. Offisielt har det blitt registrert 87.000 dødsfall og drøyt 2 millioner tilfeller, men dødstallene omfatter kun dem som døde på sykehus.