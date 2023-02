Dmitrij Medvedev advarer: Russland vil gå i oppløsning dersom vi taper krigen

Mye står på spill dersom den russiske krigsmaskinen ikke går seirende ut av krigen. Nå sier Putins strateg at nederlag vil bety slutten for Russland som nasjon.

Dmitrij Medvedev (57) er ingen hvem som helst. Han var Russlands tredje president og tok over etter Vladimir Putin 7. mai 2008.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

I 2012 byttet de to roller. Da overtok Putin presidentvervet, mens Medvedev ble utnevnt som Russlands statsminister. I dag fungerer han som nestleder for det russiske sikkerhetsrådet og har stor innflytelse på russisk politikk.

– Da vil Russland bli revet i stykker

Dmitrij Medvedev regnes som en av de fremste haukene og krigshisserne i Kreml. Han har flere ganger siden krigen startet truet Ukraina og Vesten med atomvåpen.

Nå kommer han med nye advarsler om at Russlands eksistens er truet.

– Hvis Russland stopper sin spesielle militæroperasjon uten å oppnå seier, vil det ikke være noe Russland igjen, det vil bli revet i stykker.

Denne meldingen er lagt ut av Medvedev på russiske Telegram, melder CNN.

Han mener at alt annet enn seier er akseptabelt, og at Russland er villig til å gjøre alt for å oppnå sine militære og politiske mål i den blodige nabokrigen med Ukraina.

– Da er vi på randen av en global konflikt

I sin nye tirade mot Vesten, og med sitt narrativ for å rettferdiggjøre den brutale krigen, som allerede kan ha kostet flere hundre tusen liv, banker Medvedev inn sin propaganda.

– USA er en fiendtlig stat som utstråler hat mot Russland. Dersom USA ønsker å beseire Russland, så er vi på randen av en global konflikt. Russland har rett til å forsvare seg med et hvilket som helst våpen, inkludert atomvåpen, tordner den tidligere russiske presidenten.

Det kraftige utspillet er trolig klarert med Vladimir Putin, og er et budskap som er rettet mot vestlige ledere, og USA spesielt.

Harselerer med Biden: – En forvirret, gammel mann



Medvedev harselerer i tillegg med USAs president Joe Biden, skriver Ukrainska Pravda.

– Han fremstår som en senil med demens, som en merkelig, forvirret gammel mann. Bidens tale i Polen var uærlig og meningsløs, fortsetter Medvedev i sin respektløse utblåsning.

Han gjentok at krigen vil ta slutt så snart USA slutter å levere våpen til Kiev-regimet, og hevder samtidig at USAs egentlige mål er å sikre at Russland lider et «strategisk nederlag».

– Hvorfor skulle innbyggerne i Russland tro på lederen av USA, som utløste flest kriger i det 20. og 21. århundre, men bebreide oss for aggressivitet?», spør Medvedev på Telegram.