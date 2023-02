Syklonen Freddy har tatt fem liv på Madagaskar

NTB

Dødstallet har steget til fem etter syklonen Freddys herjinger over Madagaskar.

Syklonen har imidlertid etterlatt seg mindre ødeleggelser enn først fryktet, opplyser øystatens myndigheter for krisehåndtering (BNGRC).

Over 16.700 mennesker er berørt av ekstremværet og rundt 4.500 boliger står under vann eller er blitt ødelagt, ifølge BNGRC.

Freddy svekket seg over øya, men det franske meteorologiske instituttet Meteo-France advarer om at Freddy kan styrke seg igjen idet den beveger seg over den varme sjøen i Mosambikkanalen, på vei mot fastlandet i Øst-Afrika.

Mosambik ventes å bli truffet fredag. Også Zimbabwe kan bli rammet av syklonen.