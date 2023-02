Mann dømt til minst 60 års fengsel for drap på Grammy-vinnende rapper i USA

NTB

En mann som skjøt og drepte den Grammy-vinnende rapperen Nipsey Hussle på åpen gate i Los Angeles i 2019, må sitte i fengsel i minst 60 år.

Drapet sendte sjokkbølger gjennom musikkverdenen. Eric Holder har ikke nektet for at han drepte Hussle. Holders advokater har imidlertid argumentert med at det var en tankeløs og impulsiv kriminell handling.

Det var i fjor at Holder ble funnet skyldig i drapet på Hussle. Holder handlet med overlegg da han skjøt Hussle minst ti ganger etter en krangel, står det i dommen.

Holder ble onsdag dømt til minimum 25 års fengsel for drapet, samt ytterligere 25 år fordi det ble brukt skytevåpen. I tillegg er Holder dømt til ti flere år for skyting og for å ha såret to andre menn som var i nærheten.

Drapet på 33 år gamle Hussle, som tidligere var et gjengmedlem, skjedde foran en klesbutikk. Mange i musikkbransjen hyllet etter drapet Hussles musikktalent og aktivisme for lokalmiljøet.

Hussle hadde skapt om kvartalet der han pleide å henge som gjengmedlem, til et senter for jobbskaping ved å opprette selskapet Marathon Clothing. Men Hussle hadde fortsatt forbindelser til gjengverdenen han vokste opp i.

32 år gamle Holder var også gjengmedlem, og begge hadde tilhørt den samme banden.

Holders forsvarer Aaron Jansen viser til at Holder har psykiske problemer, at han allerede har mottatt drapstrusler, og at «livet hans i fengsel kommer til å bli et helvete så lenge det varer».