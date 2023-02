Fem døde i flystyrt i USA

Utrykingskjøretøy var onsdag på stedet der flyet styrtet kort tid etter avgang. Foto: Staton Breidenthal / Arkansas Democrat-Gazette / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Fem ansatte i et miljørådgivningsselskap døde da et småfly de satt i, styrtet nær et fabrikkområde i Little Rock i delstaten Arkansas like etter avgang.