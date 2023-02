NYT: Trumps datter og svigersønn stevnet i etterforskningen av kongresstormingen

NTB

Både Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner er stevnet som vitner av Jack Smith, som leder etterforskningen av kongresstormingen for drøyt to år siden.

Ikke navngitte kilder sier til New York Times at begge må vitne foran en føderal storjury om Donald Trumps forsøk på å beholde makten etter at han tapte presidentvalget i 2020.

Ifølge avisen viser stevningen at spesialetterforsker Smith har nådd fram til Trumps innerste sirkel i sin etterforskning, og at ingen er utenfor hans rekkevidde uansett hvor høyt plasserte de er.

Beslutningen om å stevne de to er tatt bare to uker etter at det ble kjent at også tidligere visepresident Mike Pence må vitne foran storjuryen. Pence vil forsøke å få stevningen satt til side.

USAs nåværende justisminister Merrick Garland utnevnte Jack Smith til spesialetterforsker i november i fjor. Han har ansvaret for to etterforskninger der Trump er involvert.