Tyrkiske TV-kanaler straffes for kritisk dekning av jordskjelvrespons

NTB

Tre tyrkiske TV-kanaler er ilagt bøter for rapporteringen av responsen etter de kraftige jordskjelvene 6. februar.

Det tyrkiske medietilsynet har besluttet at de må betale bøter som tilsvarer mellom 3 og 5 prosent av annonseinntektene i januar.

Kanalene Halk TV, Tele 1 og Fox har alle rapportert om myndighetenes manglende innsats like etter jordskjelvene. Alle tre har tidligere vært kritiske mot president Recep Tayyip Erdogan.

Lederen for Tyrkias journalistforbund, Nazmi Bilgin, kaller bøtene for et «grovt overtramp».

– Med denne straffen setter det kriminelle medietilsynet til side allmennhetens rett til å få nyheter og de som er rammet, til å få informasjon, sier han.