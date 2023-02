Ukraina: – Russland har sendt forsterkninger til flere frontlinjer

Russland har sendt forsterkninger til flere frontlinjer i Ukraina, opplyser generalstaben i det ukrainske forsvaret.

Forsterkningene tyder på at det kommer nye russiske angrep innen kort tid, skriver generalstaben i en uttalelse onsdag kveld.

Oppskaleringen er spesielt rettet mot Kupjansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka og Sjakhtarsk, ifølge meldingen.

I uttalelsen står det også at det pågår harde kamper spesielt ved Bakhmut, mens russiske angrep ved Avdiivka og Sjakhtarsk er slått tilbake.

– De kjemper heroisk

Fredag er det ett år siden Russland invaderte Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin deltok onsdag på en støttekonsert for de russiske styrkene på den store Luzjniki-stadionet i Moskva.

I en tale til titusenvis av mennesker hyllet han de russiske soldatenes innsats og sa at de kjemper for Russlands «historiske områder» i nabolandet.

– De kjemper heroisk, sa han og folkemengden svarte med å rope taktfast « Russland, Russland, Russland».

– Hele landet støtter i dag soldatene, og når vi står sammen kan ingen måle seg mot oss. Lenge leve det russiske folks samhold, sa Putin.

I sin årvisse tale om rikets tilstand tirsdag sa Putin at offensiven i Ukraina vil fortsette, men han sa ikke hva Russlands endelige mål er.

Forsvarsminister: Stridsvogner til Ukraina til våren

Britiske Challenger-stridsvogner kan sendes til Ukraina til våren, opplyste Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace onsdag.

I et intervju med nyhetsbyrået Reuters sier han at Storbritannia har begynt å «varme opp» samlebåndene for å kunne erstatte våpen som er sendt til Ukraina.

Han sier også at Storbritannia vil øke produksjonen av artillerigranater for å hjelpe Ukraina med å slå tilbake de russiske styrkene.

Det var i midten av januar at den britiske regjeringen kunngjorde at Ukraina skulle få britiskproduserte Challenger-stridsvogner.