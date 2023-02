Russland kastes ut av internasjonalt journalistforbund

NTB

Det internasjonale journalistforbundet (IFJ) har suspendert det russiske journalistforbundet etter at det etablerte lokallag i okkuperte områder i Ukraina.

IFJ viser til at det russiske forbundet har etablert fire lag i de okkuperte områdene, noe det anser som et brudd på den internasjonale solidariteten som IFJ er bygd på.

– Ved å etablere de fire lagene har det russiske forbundet smadret denne solidariteten og sådd splid mellom søsterforbundene, skriver IFJ i en uttalelse onsdag.

Norsk Journalistlag (NJ) trakk seg nylig fra IFJ i protest mot at organisasjonen ikke har reagert overfor russerne. NJ viste også til manglende demokratiske prosesser.

– Vi kan ikke være del av en slik organisasjon, sa NJ-leder Dag Idar Tryggestad da avgjørelsen ble tatt i slutten av januar.

Selv om russerne nå er kastet ut, er det trolig ikke nok til at NJ melder seg inn igjen.

– Det er for tidlig å si. Det skal nok mer til. Problemet er at dette har tatt altfor lang tid. Dette burde vært gjort for ett år siden, sier NJs internasjonale rådgiver Eva Stabell til NTB.

Lederen for det russiske journalistforbundet hevder i en uttalelse til det statskontrollerte nyhetsbyrået Tass at avgjørelsen bryter med IFJs vedtekter.