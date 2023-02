Säpo: Russland er den største trusselen mot Sveriges sikkerhet

Säpo mener faren for politiske attentat har økt i Sverige. Foto: Janerik Henriksson / TT / NTB

NTB

Russland utgjør nå den største trusselen mot svensk sikkerhet, mener det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo).

Russlands angrepskrig mot Ukraina påvirker også oss, sa Säpo-sjefen Charlotte von Essen da hun onsdag la fram en rapport om trusselbildet i Sverige.

– Regimet er villige til å ta stor risiko, sa hun, med henvisning til Kreml.

Säpos oppdrag med å beskytte det demokratiske systemet i Sverige har aldri vært viktigere, men heller aldri vanskeligere, sa von Essen.

– Russland og andre autoritære stater har blitt stadig mer offensive i sin opptreden, sa hun, og la samtidig til at Säpo nå anser at det er økt fare for politiske attentat i Sverige.