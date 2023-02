Nord-Korea kaller utenlandsk nødhjelp forgiftet godteri

NTB

Å være avhengig av hjelp fra utlandet for å demme opp for matmangel vil være det samme som å si ja takk til forgiftet godteri, mener Nord-Korea.

Det isolerte landet har de siste årene hatt mangel på mat etter oversvømmelser og tyfoner, internasjonale sanksjoner og kraftig nedgang i handelen med Kina.

Ulike FN-organer og vestlige hjelpeorganisasjoner har siden forlatt Nord-Korea, og Kina er blant de få kildene til ekstern mathjelp.

Den nordkoreanske partiavisen Rodong Sinmun advarer mot å si ja takk til økonomisk hjelp fra det den kaller «Imperialister» som bruker hjelp som «en felle for å plyndre og underlegge» mottaksland og blande seg inn i indre politikk.

– Det er et feilsteg å prøve å styrke økonomien ved å godta og spise dette forgiftede godteriet, skriver avisen.

Artikkelen står på trykk etter at det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap onsdag meldte, med henvisning til en ikke navngitt kilde, at rundt 700 innsatte i tre fengsler på den nordkoreanske landsbygden og i byen Kaechon er døde som følge av matmangel og sykdommer i løpet av de siste to årene.

Gjenforeningsdepartementet i Seoul, som håndterer saker av felles interesse for de to landene, vil ikke kommentere opplysningene, men uttalte tirsdag at det nylig ser ut til å ha vært en økning i sultrelaterte dødsfall i noen provinser i Nord-Korea.