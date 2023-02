Sør-Korea fjerner testkrav for tilreisende fra Kina

Tilreisende fra Kina trenger ikke lenger å ta ny koronatest etter ankomst i Sør-Korea. Bildet viser helsearbeidere utenfor et koronatestsenter på flyplassen i Incheon i Sør-Korea tidligere denne måneden. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB

NTB

Sør-Korea skal fra neset måned ikke lenger kreve koronatest av tilreisende fra Kina etter ankomst.

Men de må fortsatt ta koronatest før avreise, uttaler sørkoreanske myndigheter onsdag.

Sør-Korea innførte en rekke grensetiltak for passasjerer fra Kina etter at Beijing på slutten av fjoråret bestemte seg for å oppheve de strenge koronatiltakene i verdens mest folkerike land.

Sør-Korea viser nå til at smittesituasjonen i Kina siden det har bedret seg.

I en periode innførte Sør-Korea også begrensninger på visumtilgang for tilreisende fra Kina, noe som førte til at Beijing svarte med samme mynt. Sør-Korea har siden fjernet denne begrensningen.