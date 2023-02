Freddy hamrer løs på Madagaskar

NTB

Syklonen Freddy har truffet Madagaskars østkyst. Så langt er det meldt om ett dødsfall og materielle ødeleggelser.

Freddy traff land sent tirsdag ettermiddag. Syklonen hadde da svekket seg noe, men brakte likevel med seg regn, kraftig vind som målte 36 sekundmeter og bølger på mer enn 15 meter.

Ifølge landets myndigheter for krisehåndtering (BNGRC) er syklonen blant de kraftigste som har truffet øya, som ligger utenfor Afrikas østkyst.

Uværet Myndighetene hadde tirsdag kveld registrert ett dødsfall som de knytter til Freddy. En 27 år gammel mann druknet nær havnebyen Mahanoro.

– Alle dørene og vinduene begynte å riste. Ved siden av oss har minst fem hus mistet takene, sier Tahina, som bor ved havet i Mananjary. Minst 8.000 innbyggere i byen ble evakuert i forkant av Freddys ankomst.

Det var nord for denne kystbyen at Freddy traff land, på samme sted der fjorårets syklon Batsirai slo inn over øya og tok over 130 liv.

Prognosene går ut på at Freddy fortsetter sin ferd gjennom Madagaskar og deretter over Mosambikkanalen, havstrekningen mellom Madagaskar og Mosambik på det afrikanske fastlandet. Mosambik ventes å bli truffet fredag. Også Zimbabwe kan bli rammet av syklonen.