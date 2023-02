Kreml avviser at de begrenser våpenleveranser til «frivillige»

NTB

Det russiske forsvarsdepartementet avviser at det begrenser leveranser av ammunisjon til «frivillige» ved fronten, men nevner ikke den private Wagner-gruppen.

Lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, hevdet tirsdag at Russlands forsvarstopper, deriblant forsvarsministeren og forsvarssjefen, forsøker å ødelegge leiesoldatgruppen. Prigozjin sa også at leiesoldatene hans blir nektet nye forsyninger med ammunisjon.

Det avviser det russiske forsvarsdepartementet.

– Forsøket på å skape splid mellom enheter i de russiske styrkene, er kontraproduktivt og tjener kun fienden, heter det i en uttalelse fra departementet tirsdag kveld, uten at Wagner-gruppen nevnes.

Wagner-gruppen har sine egne styrker på slagmarken i Ukraina og er flere ganger blitt beskyldt for en svært brutal krigføring.

Gruppen er også til stede i en rekke andre land, blant annet i Syria og Libya.